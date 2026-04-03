Quatro membros da tripulação da Artemis se preparam para orbitar a Lua pela primeira vez em mais de meio séculoAFP
Artemis II deixa órbita da Terra 25h após decolagem e segue para a Lua
Missão fará primeiro sobrevoo tripulado em volta do satélite em mais de 50 anos
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Acidente aconteceu minutos após a decolagem
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