Nadia Horn, de 22 anos, foi presa por ter relações sexuais com dois jovens de 16 anos - Divulgação

Nadia Horn, de 22 anos, foi presa por ter relações sexuais com dois jovens de 16 anosDivulgação

Publicado 02/04/2026 18:52

A professora Nadia Horn, de 22 anos, foi presa no estado do Wisconsin (EUA) depois de confessar ter tido relações sexuais com dois jovens de 16 anos na mesma noite. Ela foi acusada de abuso sexual relacionado ao período em que lecionava educação especial na North High School, uma escola de ensino médio .

Horn é acusada de aliciar seus dois alunos para que tivessem relações sexuais com ela em seu apartamento. Na mesma noite, um homem se juntou ao grupo no apartamento da professora.

Uma de suas vítimas disse à polícia que ela lhe comprou um celular dias antes para que ela pudesse enviar fotos comprometedoras. O rapaz acrescentou que os dois tiveram relação sexual no mesmo ambiente do outro adolescente e do homem. Câmeras de segurança mostraram os três deixando o apartamento no meio da madrugada.

Horn admitiu à polícia ter feito sexo com um dos jovens três vezes em seu apartamento e confessou ter dormido com o outro adolescente, mas alegou que houve consentimento.

A professora só foi descoberta depois que um funcionário da escola onde ela lecionava investigou uma queixa anônima.

A Justiça do estado do Wisconsin acusou a professora de agressão sexual e aliciamento de menores. Ela pode pegar até 40 anos de prisão e pagar uma multa de US$ 10 mil (R$ 52,7 mil) se for considerada culpada de todas as acusações.

Horn foi suspensa pela North High School e teve o salário cortado imediatamente.