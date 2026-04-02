A morte de Jonathan foi noticiada em diversos países, mas tudo não passava de uma pegadinha - Governo de Santa Helena/Divulgação

A morte de Jonathan foi noticiada em diversos países, mas tudo não passava de uma pegadinhaGoverno de Santa Helena/Divulgação

Publicado 02/04/2026 16:30

morte da tartaruga Jonathan , cuja idade é estimada em 193 anos, não passou de uma pegadinha do Dia da Mentira. Nesta quinta-feira, 2, o governo da ilha de Santa Helena desmentiu a informação. Segundo as autoridades, o animal está bem e recebe acompanhamento de uma equipe de veterinários.

Na quarta-feira, 1º, um usuário da plataforma X (antigo Twitter) postou um comunicado sobre a morte do animal. Ele se apresentou como o veterinário de Jonathan. O internauta disse que estava com o “coração partido” A postagem atingiu 1,9 milhão de visualizações na plataforma. Agências internacionais replicaram a publicação. O boato se espalhou pelo mundo.

De acordo com o comunicado oficial das autoridades de Santa Helena — território ultramarino da Grã-Bretanha —, Jonathan foi visto nesta quinta-feira passeando pelos “jardins da Plantation House [moradia do governador]”. O governo frisou que o animal “continua a desfrutar da sua rotina sob os cuidados e atenção dos funcionários da residência e do Serviço Veterinário”.