A morte de Jonathan foi noticiada em diversos países, mas tudo não passava de uma pegadinhaGoverno de Santa Helena/Divulgação
Morte da tartaruga de 193 anos foi pegadinha de 1º de abril
Governo de Santa Helena desmentiu a postagem do suposto veterinário de Jonathan
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