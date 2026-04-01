A tartaruga-gigante-das-seicheles Jonathan já não possuía visão nem olfato - Domínio Público

A tartaruga-gigante-das-seicheles Jonathan já não possuía visão nem olfatoDomínio Público

Publicado 01/04/2026 18:30

Morreu, aos 193 anos, Jonathan, uma tartaruga-gigante-das-seicheles. Nesta quinta-feira, 1º, seu veterinário fez postagem no X, comunicando o público.

"É de partir o coração compartilhar que o nosso amado Jonathan, o animal terrestre mais velho do mundo, faleceu pacificamente hoje em Santa Helena", escreveu o dr. Joe Hollins. "Com uma idade estimada em mais de 193 anos, este gigante gentil sobreviveu a impérios, guerras e gerações de seres humanos."

"Como seu veterinário por muitos anos, foi uma honra cuidar dele - alimentando-o com bananas na mão, observando-o tomar sol e maravilhando-me com sua sabedoria silenciosa", completou. "Ele deixa um legado de resiliência e longevidade que inspirou milhões. Descanse em paz, velho amigo. Sentiremos sua falta mais do que as palavras podem expressar."

É estimado que Jonathan tenha nascido por volta de 1833. A tartaruga vivia na Ilha de Santa Helena, e foi um dada de presente a um governador.

A idade avançada cobrava seu preço. O animal já não possuía visão nem olfato. O mundo passou por duas guerras, invenção da fotografia e o homem pisou na Lua. Jonathan esteve por aqui em todos estes momentos.