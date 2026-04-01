A tartaruga-gigante-das-seicheles Jonathan já não possuía visão nem olfatoDomínio Público
Morre Jonathan, animal terrestre mais velho do mundo com quase 200 anos
Tartaruga-gigante-das-seicheles vivia na Ilha de Santa Helena e foi dada de presente a um governador
Morre Jonathan, animal terrestre mais velho do mundo com quase 200 anos
Tartaruga-gigante-das-seicheles vivia na Ilha de Santa Helena e foi dada de presente a um governador
EUA podem retirar cidadania de 200 mil bebês nascidos a cada ano no país; entenda julgamento
Suprema Corte analisa ordem executiva assinada por Trump no primeiro dia do novo mandato
Vídeo: Macron e premiê do Japão imitam golpe de 'Dragon Ball' após reunião
Cena descontraída ocorreu durante encontro sobre cooperação em defesa e tecnologia e marcou assinatura de acordo entre os dois países
Trump diz que Irã pediu cessar-fogo, mas afirma que decisão depende da reabertura de Ormuz
Declaração eleva tensão no Oriente Médio, mas ainda não foi confirmada pelo governo iraniano
Ataques russos com drones deixam cinco mortos na Ucrânia
Rússia intensificou a pressão nas linhas de frente
Israel ataca capital do Irã horas antes de Trump discursar sobre guerra
Conflito causa crise mundial nos setores de economia e energia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.