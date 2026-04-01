Donald Trump, presidente dos EUA, afirmou que Irã solicitou acordoAFP
Em publicação na Truth Social, Trump disse que o presidente do "novo regime" iraniano, a quem descreveu como "muito menos radicalizado e muito mais inteligente que seus predecessores", pediu aos EUA um cessar-fogo. Ele não mencionou se estaria se referindo a Masoud Pezeshkian ou a outra pessoa.
A declaração contrasta com falas recentes do próprio Trump. Segundo o Wall Street Journal, o presidente teria dito a assessores que aceita encerrar a guerra mesmo sem a reabertura do estreito, considerado vital para o fluxo global de petróleo. Já em entrevista ao New York Post, afirmou que a via poderia ser reaberta "automaticamente" após a saída dos EUA do conflito.
Na véspera, Trump também disse que a guerra deve terminar "muito em breve", possivelmente em duas ou três semanas, reiterando que o objetivo central, impedir o Irã de obter armas nucleares, já foi alcançado.
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