Donald Trump, presidente dos EUA, afirmou que Irã solicitou acordo - AFP

Donald Trump, presidente dos EUA, afirmou que Irã solicitou acordoAFP

Publicado 01/04/2026 11:15

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 1º, que o Irã solicitou um acordo de cessar-fogo, mas condicionou qualquer decisão à reabertura do Estreito de Ormuz, em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. O governo iraniano ainda não confirmou nem negou a afirmação do republicano.



Em publicação na Truth Social, Trump disse que o presidente do "novo regime" iraniano, a quem descreveu como "muito menos radicalizado e muito mais inteligente que seus predecessores", pediu aos EUA um cessar-fogo. Ele não mencionou se estaria se referindo a Masoud Pezeshkian ou a outra pessoa.

O republicano acrescentou que Washington avaliará a proposta "quando o Estreito de Ormuz estiver aberto, livre e desobstruído". Até lá, o tom segue beligerante. "Estamos destruindo o Irã completamente ou, como dizem, de volta à Idade da Pedra", escreveu.



A declaração contrasta com falas recentes do próprio Trump. Segundo o Wall Street Journal, o presidente teria dito a assessores que aceita encerrar a guerra mesmo sem a reabertura do estreito, considerado vital para o fluxo global de petróleo. Já em entrevista ao New York Post, afirmou que a via poderia ser reaberta "automaticamente" após a saída dos EUA do conflito.



Na véspera, Trump também disse que a guerra deve terminar "muito em breve", possivelmente em duas ou três semanas, reiterando que o objetivo central, impedir o Irã de obter armas nucleares, já foi alcançado.

