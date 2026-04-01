Ataque ocorreu um dia após o Kremlin rejeitar uma proposta ucraniana de cessar-fogo temporário para a PáscoaAFP
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