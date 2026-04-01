Segundo nota oficial, houve a retirada de licenças de transmissão para coberturas críticas - AFP / Reprodução

Segundo nota oficial, houve a retirada de licenças de transmissão para coberturas críticasAFP / Reprodução

Publicado 01/04/2026 09:50

A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou, nesta quarta-feira (1), que o Irã e diversos países do Oriente Médio usam a guerra como desculpa para ''suprimir direitos''. A organização também denunciou tentativas dos Estados Unidos e de Israel para limitar a liberdade de imprensa no país.

"Estamos testemunhando uma grave subjugação do espaço civil à segurança em toda a região, com severas restrições impostas pelos governos ao exercício da liberdade de expressão e de reunião pacífica", declarou o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, em comunicado.



Türk também denunciou "tentativas de restringir a liberdade de imprensa, como as restrições impostas pelas autoridades de censura do exército israelense", e a ameaça da Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC) de retirar licenças de transmissão para "coberturas consideradas críticas" e relativas à guerra.