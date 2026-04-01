Primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, defendeu a Otan após críticas de Trump - House of Commons / AFP

Primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, defendeu a Otan após críticas de TrumpHouse of Commons / AFP

Publicado 01/04/2026 08:54 | Atualizado 01/04/2026 08:55

O Reino Unido organizará nesta semana uma reunião com mais de 30 países dispostos a trabalhar para restaurar a segurança do transporte marítimo no Estreito de Ormuz, anunciou nesta quarta-feira (1) o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

"O Reino Unido já reuniu 35 nações ao redor da nossa declaração de intenção de atuar, unidos, pela segurança marítima no Golfo", afirmou Starmer.

"A ministra das Relações Exteriores (Yvette Cooper) receberá pela primeira vez uma reunião destes países", acrescentou o chefe de Governo durante uma entrevista coletiva em Downing Street.

Na mesma entrevista, Starmer defendeu a Otan como "a aliança militar mais eficaz que o mundo já viu", após as críticas do presidente americano, Donald Trump.

"Ela nos manteve seguros durante muitas décadas, e estamos totalmente comprometidos com a Otan", disse o premiê britânico.

Trump, em uma entrevista publicada nesta quarta-feira pelo jornal britânico Daily Telegraph, reiterou suas críticas à Aliança Atlântica por não querer entrar na guerra contra o Irã.

A declaração de Starmer aconteceu poucas horas após Trump afirmar que os Estados Unidos sairão do Irã "muito em breve", dentro de "duas, talvez três semanas".