Afirmação de Donald Trump veio ao ser questionado pela alta dos preços dos combustíveis nos EUA - AFP

Afirmação de Donald Trump veio ao ser questionado pela alta dos preços dos combustíveis nos EUAAFP

Publicado 31/03/2026 20:44 | Atualizado 01/04/2026 07:23

O presidente americano Donald Trump declarou nesta terça-feira (31) que os Estados Unidos vão encerrar suas operações no Irã "muito em breve", em duas ou três semanas.

Ao ser perguntado sobre o aumento nos preços dos combustíveis nos Estados Unidos desde o início da guerra, Trump disse: "Tudo o que tenho que fazer é sair do Irã, e vamos fazer isso muito em breve, e [os preços] virão abaixo". Na sequência, mencionou um prazo de "duas, talvez três semanas".

"Queremos eliminar absolutamente tudo o que eles têm. É possível que cheguemos a um acordo antes disso, porque vamos atacar pontes, e já atacamos algumas [...] tenho algumas pontes muito boas em mente", ameaçou. "Mas se eles se sentarem à mesa, será bom. Embora não importe se eles venham ou não."

O presidente americano tem oscilado entre as ameaças e a boa disposição para negociar com o governo iraniano.

Trump apresentou um plano de 15 pontos aos dirigentes iranianos em Teerã, entre os quais está a interrupção total de qualquer projeto para desenvolver armas nucleares, o desmantelamento de boa parte de suas capacidades balísticas e o fim do patrocínio a grupos armados que desestabilizam a região. O Irã disse que está analisando a proposta.

"É irrelevante se vamos chegar a um acordo ou não", frisou Trump.