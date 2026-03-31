Afirmação de Donald Trump veio ao ser questionado pela alta dos preços dos combustíveis nos EUAAFP
Trump diz que EUA sairão do Irã 'muito em breve', em duas ou três semanas
Presidente americano afirma que solução será eliminar 'tudo o que o Irã tem' ou chegar em um acordo antes
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EUA: governo processará 63% dos pedidos em primeira fase de reembolso de tarifas
Suprema Corte americana derrubou o tarifaço imposto por Donald Trump
Presidente do Irã diz que pode encerrar guerra se suas garantias forem atendidas
Segundo Masoud Pezeshkian, país foi alvo de ataques durante negociações
França acusa países de tentar 'atrasar' relatório sobre mudanças do climáticas
Documento é produzido por especialistas da ONU
Suprema Corte dos EUA invalida lei que proíbe 'terapias de conversão' para menores LGBTQIA+
Medida retende modificar a orientação sexual ou a identidade de gênero
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