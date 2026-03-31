Governo Macrón indica que qualquer atraso na divulgação ''comprometeria gravemente" as ações em nível mundialAFP
França acusa países de tentar 'atrasar' relatório sobre mudanças do climáticas
Documento é produzido por especialistas da ONU
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Suprema Corte dos EUA invalida lei que proíbe 'terapias de conversão' para menores LGBTQIA+
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Joël Soudron é suspeito de esquema descoberto em 2011
Chefe do Pentágono diz que próximos dias serão 'decisivos' na guerra no Oriente Médio
Hegseth afirmou ainda que 'as últimas 24h registraram o menor número de drones e mísseis inimigos lançados pelo Irã'
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