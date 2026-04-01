Missão espacial Artemis II terá um negro e uma mulher na tripulação - Nasa/Divulgação

Missão espacial Artemis II terá um negro e uma mulher na tripulaçãoNasa/Divulgação

Publicado 01/04/2026 09:41

Em uma reminiscência dos tempos do programa Apollo, a missão Artemis II da Nasa enviará nesta quarta-feira (1), quatro astronautas em uma expedição lunar. Eles irão percorrer milhares de quilômetros além da Lua, farão uma curva em U e retornarão em linha reta.



Nada de orbitar a Lua, nada de caminhada lunar - apenas uma rápida ida e volta com duração inferior a dez dias.



A Nasa promete mais passos na superfície da Lua, mas não antes de algumas missões de treinamento. O próximo voo de teste dos astronautas do programa Artemis, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, é o primeiro passo para, desta vez, colonizar a Lua.



Tripulação diversificada

Os astronautas do programa Artemis formam uma tripulação diversificada e internacional. A Lua está prestes a receber sua primeira mulher, sua primeira pessoa não branca e sua primeira pessoa não americana.



Koch já detém o recorde de voo espacial individual mais longo realizado por uma mulher. Durante sua missão de 328 dias na Estação Espacial Internacional, entre 2019 e 2020, ela participou da primeira caminhada espacial totalmente feminina.



Glover, um piloto de testes da Marinha dos EUA, foi o primeiro astronauta negro a viver e trabalhar a bordo da estação espacial em 2020 e 2021. Ele também foi um dos primeiros astronautas a ser lançado com a SpaceX.



Hansen, da Agência Espacial Canadense, um ex-piloto de caça, é o único novato no espaço. Seu comandante é Wiseman, um capitão da Marinha aposentado que viveu a bordo da estação espacial em 2014 e posteriormente chefiou o corpo de astronautas da NASA. Suas idades variam de 47 a 50 anos.



Sistema de lançamento mais potente

O novo foguete Space Launch System da Nasa tem 98 metros (322 pés) de comprimento, sendo mais curto que o foguete Saturno V do programa Apollo, mas mais potente na decolagem graças a um par de propulsores laterais. No topo do foguete está a cápsula Orion, que transporta os astronautas.



Construído com motores e outras peças reaproveitadas de ônibus espaciais, o SLS utiliza o mesmo combustível - hidrogênio líquido - que os ônibus espaciais usavam. Vazamentos de hidrogênio repetidamente impediram os voos dos ônibus espaciais, bem como o primeiro teste do foguete SLS sem astronautas a bordo, em 2022.



Mais de três anos depois, a missão Artemis II sofreu os mesmos vazamentos de hidrogênio durante um teste de abastecimento em fevereiro, perdendo a primeira janela de lançamento. Uma repetição dos problemas com o fluxo de hélio adiou a missão para abril.



Como o Artemis II irá orbitar a Lua

Após a decolagem, os astronautas passarão as primeiras 25 horas orbitando a Terra em uma órbita alta e assimétrica. Eles usarão o estágio superior separado como alvo, manobrando a cápsula Orion ao redor dele como prática de acoplamento para futuras missões à Lua. Em vez de sofisticados telêmetros, eles confiarão em seus olhos para calcular a distância, não se aproximando a menos de 10 metros (33 pés) do estágio.



"Às vezes, as coisas simples são as melhores", disse Wiseman.



Se tudo correr conforme o planejado, o motor principal da Orion impulsionará a tripulação até a Lua, a cerca de 393.000 quilômetros (244.000 milhas) de distância. Essa trajetória de retorno livre, que se tornou famosa na Apollo 13, depende da gravidade da Lua e da Terra, minimizando a necessidade de combustível.



No sexto dia de voo, a Orion atingirá seu ponto mais distante da Terra, navegando 8.000 quilômetros (5.000 milhas) além da Lua. Isso superará o recorde de distância da Apollo 13, tornando os astronautas do programa Artemis os viajantes mais remotos. Após emergir de trás da Lua, a tripulação retornará diretamente para casa com um pouso na água no décimo dia de voo - nove dias, uma hora e 46 minutos após o lançamento.



O que esperar durante a passagem da sonda Artemis

A tripulação da Artemis II poderá contemplar regiões nunca antes vistas do lado oculto da Lua - com a Lua aparecendo do tamanho de uma bola de basquete a um braço de distância durante a parte mais próxima da passagem de aproximadamente seis horas. Eles têm estudado mapas e imagens de satélite do lado oculto da Lua e antecipam uma verdadeira maratona de fotos. Sua mentora lunar é a geóloga da Nasa Kelsey Young, que monitorará a passagem a partir do Centro de Controle da Missão em Houston.



"A Lua é um elemento que une as pessoas", disse ela. "O que estamos fazendo com esta missão vai aproximar um pouco mais esse sentimento de todos ao redor do mundo."



Além de câmeras profissionais, eles levarão os smartphones mais modernos. O novo administrador da Nasa, Jared Isaacman, adicionou smartphones à missão para "inspirar" a captura de imagens.



Embora a Nasa e empresas privadas tenham se concentrado ao longo dos anos em alcançar o lado visível da Lua - o lado que está constantemente voltado para a Terra - somente a China conseguiu pousar módulos de pouso no lado oculto. Isso torna as observações dos astronautas sobre o lado oculto da Lua ainda mais valiosas para a Nasa.



Astronautas retornarão à Terra na água

Assim como o programa Apollo, a missão Artemis termina com um pouso na água, no Oceano Pacífico.



Todas as atenções estarão voltadas para o escudo térmico da Orion enquanto a cápsula atravessa a atmosfera. Essa é a parte da espaçonave que sofreu os maiores danos durante o voo de teste de 2022, com pedaços carbonizados arrancados. O escudo térmico está sendo reformulado para cápsulas futuras, mas mantém o projeto original da Artemis II.



A Nasa está limitando a exposição ao calor durante a reentrada, encurtando a descida atmosférica da cápsula. Navios de recuperação da Marinha ficarão posicionados na costa de San Diego enquanto a Orion aterrissa de paraquedas no oceano.