Rubio diz que não há razão para permanecer na Otan se os EUA não podem utilizar bases militares em território europeuAFP
Rubio disse que, caso os EUA não possam utilizar bases militares em território europeu em momentos críticos, o valor estratégico da Otan fica em xeque. "Se não podemos usar essas bases para defender os interesses dos EUA, então a Otan é uma via de mão única", declarou. "Por que estamos na Otan?", questionou, ao mencionar elevados custos arcados por Washington na aliança militar.
Segundo ele, a revisão será inevitável após o conflito. "Não há dúvida de que, infelizmente, teremos que reexaminar essa relação", afirmou, acrescentando que será preciso avaliar se a aliança "ainda serve aos interesses" americanos.
O secretário avaliou ainda que o atual sistema de governo de Cuba impede qualquer recuperação sustentável. "Você não pode consertar a economia sem mudar o sistema político", afirmou, indicando que novas medidas sobre o país podem ser anunciadas em breve.
O presidente dos EUA, Donald Trump, tem repetido que Cuba seria o "próximo" foco de uma investida americana. "Acredito sinceramente que terei a honra de tomar o controle de Cuba", disse a repórteres na Casa Branca em março.
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