Pimeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, e o presidente francês, Emmanuel Macron, fazem gesto 'Dragon Ball'AFP

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O presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, protagonizaram uma cena inusitada nesta quarta-feira (1º), em Tóquio, ao recriarem um gesto inspirado no golpe "Kamehameha", popularizado pela série Dragon Ball.

A iniciativa partiu de Takaichi, que imitou o movimento característico do ataque - em que o personagem projeta os braços para frente como se lançasse um feixe de energia. Macron entrou na brincadeira e repetiu o gesto ao lado da premiê japonesa.
Veja o vídeo:


O momento descontraído ocorreu após uma reunião entre os dois líderes, que teve como foco a cooperação internacional, com discussões sobre temas como defesa e tecnologia.

O encontro também foi marcado pela assinatura de uma declaração conjunta para fortalecer a parceria entre França e Japão.