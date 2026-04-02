Suspeito do crime foi presoReprodução/ redes sociais

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AFP
Quatro crianças morreram esfaqueadas nesta quinta-feira (2), em Kampala, capital de Uganda, por um homem que foi detido, anunciou a polícia, que ainda desconhece a motivação do crime.
Segundo o jornal Ugandan Monitor, citando testemunhas, as crianças tinham entre 2 e 3 anos.
A porta-voz da polícia de Kampala, Racheal Kawala, explicou, em comunicado, que o "trágico incidente" ocorreu em uma creche no bairro de Ggaba, na capital, "onde um suspeito esfaqueou brutalmente e matou quatro crianças".
“O suspeito foi detido, e o motivo desses assassinatos continua sendo investigado”, acrescentou.