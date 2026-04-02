Suspeito do crime foi presoReprodução/ redes sociais
Quatro crianças morrem esfaqueadas em creche, em Uganda
Vítimas tinham entre 2 e 3 anos
Professora é presa por aliciar alunos de 16 anos para sessão de sexo grupal
Nadia Horn, de 22 anos, pode pegar até 40 anos de cadeia caso seja culpada de todas as acusações
Mulher com seios gigantes tem contas suspensas em redes sociais por motivo bizarro; entenda
Criadora de conteúdo afirma que perfis foram derrubados por engano após usuários alegarem que aparência física era artificial
Envolvida em críticas no caso Epstein, procuradora-geral dos EUA é demitida por Trump
Segundo o presidente dos Estados Unidos, Pam Bondi era uma 'aliada leal'
Morte da tartaruga de 193 anos foi pegadinha de 1º de abril
Governo de Santa Helena desmentiu a postagem do suposto veterinário de Jonathan
Nova Lei da Nacionalidade Portuguesa afetará milhares de brasileiros
Alteração adiciona regras para obter cidadania por naturalização
Argentina declara diplomata do Irã 'persona non grata' e dá 48h para deixar o país
Medida é uma resposta a um comunicado do Ministério das Relações Exteriores iraniano com 'acusações falsas, ofensivas e improcedentes' contra o país
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.