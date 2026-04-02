Tianna Moon afirma que seus perfis foram derrubados por engano após usuários alegarem que aparência física era obra de IAReprodução

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A britânica Tianna Moon, de 30 anos, teve suas contas do Instagram e em outras redes sociais suspensas após ser denunciada por supostamente usar Inteligência Artificial em seus vídeos. No entanto, Tianna afirma que as acusações são falsas e relacionadas a uma condição médica rara chamada gigantomastia, que provoca crescimento acelerado do tecido mamário.
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Tianna Moon afirma que seus perfis foram derrubados por engano após usuários alegarem que aparência física era obra de IA - Reprodução
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Tianna Moon afirma que seus perfis foram derrubados por engano após usuários alegarem que aparência física era obra de IA - Reprodução


Segundo ela, as denúncias começaram em fevereiro de 2026, quando usuários passaram a questionar a veracidade de sua aparência física. Como consequência, seus perfis no Instagram foram temporariamente derrubados por violação de políticas de “fraude e engano”.

Tianna explica que recebeu o diagnóstico após notar um aumento incomum no tamanho dos seios, mesmo após perder quase 20 quilos durante um processo de emagrecimento iniciado em 2024. Diferentemente do esperado, o volume mamário continuou crescendo, o que a levou a buscar informações e, posteriormente, confirmação médica em julho de 2025.

Além disso, a condição traz dificuldades práticas. A criadora relata problemas para encontrar sutiãs adequados, o que já resultou em ferimentos e infecções na região das costelas. Ainda assim, ela decidiu transformar a situação em fonte de renda e hoje atua como criadora de conteúdo adulto, com ganhos mensais elevados.

“As pessoas dizem que é inteligência artificial, mas eu tenho um problema de saúde real”, afirmou. 

Por outro lado, a Meta informou que suas políticas são aplicadas a todos os usuários, mas reconheceu a possibilidade de erros. A empresa reforçou que disponibiliza ferramentas para contestação de decisões e recuperação de contas.

Por fim, Tianna afirma que continuará falando abertamente sobre sua condição. “Se as pessoas tiram conclusões precipitadas, não há muito o que fazer além de seguir esclarecendo”, concluiu.