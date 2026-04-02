Tianna Moon afirma que seus perfis foram derrubados por engano após usuários alegarem que aparência física era obra de IAReprodução
Segundo ela, as denúncias começaram em fevereiro de 2026, quando usuários passaram a questionar a veracidade de sua aparência física. Como consequência, seus perfis no Instagram foram temporariamente derrubados por violação de políticas de “fraude e engano”.
Tianna explica que recebeu o diagnóstico após notar um aumento incomum no tamanho dos seios, mesmo após perder quase 20 quilos durante um processo de emagrecimento iniciado em 2024. Diferentemente do esperado, o volume mamário continuou crescendo, o que a levou a buscar informações e, posteriormente, confirmação médica em julho de 2025.
Além disso, a condição traz dificuldades práticas. A criadora relata problemas para encontrar sutiãs adequados, o que já resultou em ferimentos e infecções na região das costelas. Ainda assim, ela decidiu transformar a situação em fonte de renda e hoje atua como criadora de conteúdo adulto, com ganhos mensais elevados.
“As pessoas dizem que é inteligência artificial, mas eu tenho um problema de saúde real”, afirmou.
Por outro lado, a Meta informou que suas políticas são aplicadas a todos os usuários, mas reconheceu a possibilidade de erros. A empresa reforçou que disponibiliza ferramentas para contestação de decisões e recuperação de contas.
Por fim, Tianna afirma que continuará falando abertamente sobre sua condição. “Se as pessoas tiram conclusões precipitadas, não há muito o que fazer além de seguir esclarecendo”, concluiu.
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