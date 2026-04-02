Tianna Moon afirma que seus perfis foram derrubados por engano após usuários alegarem que aparência física era obra de IA - Reprodução

Tianna Moon afirma que seus perfis foram derrubados por engano após usuários alegarem que aparência física era obra de IAReprodução

Publicado 02/04/2026 17:27

A britânica Tianna Moon, de 30 anos, teve suas contas do Instagram e em outras redes sociais suspensas após ser denunciada por supostamente usar Inteligência Artificial em seus vídeos. No entanto, Tianna afirma que as acusações são falsas e relacionadas a uma condição médica rara chamada gigantomastia, que provoca crescimento acelerado do tecido mamário.