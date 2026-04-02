Mohsen Soltani Tehrani, encarregado de negócios interino do Irã - Reprodução/ internet

Mohsen Soltani Tehrani, encarregado de negócios interino do IrãReprodução/ internet

Publicado 02/04/2026 13:52 | Atualizado 02/04/2026 13:53

A Argentina declarou 'persona non grata' o conselheiro e encarregado de negócios interino do Irã, Mohsen Soltani Tehrani, e ordenou que ele abandone o país em um prazo de 48h, informou nesta quinta-feira (2) o Ministério das Relações Exteriores.

Argentina declara encarregado de negócios do Irã 'persona non grata' e dá 48h para deixar o país



A medida é uma resposta a um comunicado do Ministério das Relações Exteriores iraniano com "acusações falsas, ofensivas e improcedentes" contra a Argentina e suas autoridades, explica um comunicado.



A Argentina "não tolerará agravos, nem interferências de um Estado que não cumpriu de maneira sistemática suas obrigações internacionais e que persiste em obstruir o avanço da justiça", acrescenta o texto.



O governo argentino ressaltou ainda a "persistente recusa" do Irã em cooperar com a Justiça no caso do atentado contra a AMIA, assim como a violação de ordens internacionais de detenção e extradição.



Em 17 de março de 1992, uma caminhonete repleta de explosivos que avançou contra a embaixada de Israel deixou 22 mortos e mais de 200 feridos. Dois anos mais tarde, outro ataque contra a mutual judaica AMIA matou 85 pessoas.



A Justiça argentina atribui os dois atentados, que permanecem impunes, ao Irã.



Há dois dias, a Argentina havia declarado a Guarda Revolucionária do Irã como "organização terrorista", uma posição alinhada com os interesses dos Estados Unidos e de Israel, aos quais o presidente Javier Milei oferece seu total respaldo na guerra no Oriente Médio.