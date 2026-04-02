Setores siderúrgico e de alumínio de países como Emirados Árabes Unidos e Bahrein foram atacadosReprodução/X (antigo Twitter)
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