Trump fez um pronunciamento na TV sobre o conflito no Oriente MédioAFP
Democratas criticam discurso de Trump por não oferecer respostas sobre guerra no Irã
Políticos apontam inconsistências e cobram explicações sobre impacto econômico
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Em pronunciamento, Trump diz que EUA estão 'perto de cumprir' objetivos no Irã
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