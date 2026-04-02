Trump fez um pronunciamento na TV sobre o conflito no Oriente Médio - AFP

Trump fez um pronunciamento na TV sobre o conflito no Oriente MédioAFP

Publicado 02/04/2026 07:56 | Atualizado 02/04/2026 07:56

Os democratas estão classificando o pronunciamento à nação feito na noite desta quarta-feira, 1º, pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a guerra contra o Irã como "incoerente", destacando que ele não responde às perguntas mais básicas do povo norte-americano, de acordo com declarações de dois legisladores.

O senador Mark Warner observou que Trump devia aos americanos mais respostas sobre um conflito que aumentou os preços da gasolina "junto com o aumento dos preços do diesel, fertilizantes, alumínio e outros itens essenciais, com consequências que continuarão a repercutir na economia por muito tempo".

Já o senador Chris Murphy divulgou uma declaração dizendo que o "discurso estava fundamentado em uma realidade que só existe na mente de Donald Trump", acrescentando que "ninguém na América, depois de ouvir aquele discurso, sabe se estamos escalando ou desescalando".