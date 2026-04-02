Trump fez um pronunciamento na TV sobre o conflito no Oriente Médio - AFP

Trump fez um pronunciamento na TV sobre o conflito no Oriente MédioAFP

Publicado 02/04/2026 07:31

O presidente americano, Donald Trump, declarou em um pronunciamento televisionado à nação nesta quarta-feira (1º) que os objetivos dos Estados Unidos na guerra contra o Irã estão "quase cumpridos" e que os ataques nas próximas duas a três semanas serão de "força extrema".