No local do acidente foi montado um cordão de segurança - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

No local do acidente foi montado um cordão de segurançaReprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 03/04/2026 07:31

Quatro pessoas morreram, nesta quinta-feira (2), após a queda de um avião de pequeno porte em uma zona rural do estado mexicano de Puebla (centro), minutos após a decolagem do aeroporto internacional desta região, informaram autoridades de segurança.



O acidente ocorreu por volta das 12h locais (15h de Brasília), quando a aeronave monomotor caiu em áreas de cultivo, ao lado de um parque industrial em Santa Ana Xalmimilulco, segundo um relatório da secretaria de Segurança estadual.



Os tripulantes tentaram manobrar, mas a aeronave "caiu de frente", disse à AFP Vicente Hernández, morador da região, que disse ter visto o acidente. "Tentaram (manobrar) e já estavam (voando) baixinho", mas afinal o avião caiu a pique no terreno, relatou.

Veja o vídeo: