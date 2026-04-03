Esta é a primeira celebração da Missa na Sexta-Feira Santa liderada por Leão XIVRedes Sociais / Reprodução
Leão XIV celebra missa da Sexta-Feira Santa pela primeira vez desde que virou papa
Papa rezou 'deitado' no chão da Basílica de São Pedro, no Vaticano
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Conversa sobre o momento foi compartilhada pela Nasa