Donald Trump, presidente dos EUA AFP
Trump diz que EUA 'ainda nem começaram a destruir o que sobrou' do Irã
Segundo o presidente norte-americano, sinas elétricas estão na mira do Exército dos Estados Unidos
Terremoto de magnitude 5,8 atinge Afeganistão e Paquistão deixando mortos e feridos
O tremor desta sexta teve epicentro na cadeia de montanhas Hindu Kush
Senador republicano defende que Trump formalize guerra contra Irã no Congresso
'Não posso apoiar o financiamento de novas operações militares sem uma declaração formal de guerra do Congresso', declarou
Leão XIV celebra missa da Sexta-Feira Santa pela primeira vez como Papa
Durante a homilia, o pontífice pediu que Israel e Irã reabram os diálogos de paz e pediu proteção à sociedade civil
Ataque destrói ponte no Líbano após advertência de Israel
Ofensiva faz parte do conflito no Oriente Médio
Zelensky denuncia 'escalada' após novas mortes por ataques russos na Ucrânia
Ofensiva contra vários pontos do país começou na manhã desta sexta
Rússia avançou poucos quilômetros no território da Ucrânia em março, algo inédito desde 2023
Ofensiva do exército conquistou apenas 23 km² no período
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.