Aautoridades cubanas libertam prisioneirosAFP
Cuba diz ter libertado mais de 2 mil presos como 'gesto humanitário' durante a Semana Santa
Medida leva em conta critérios como conduta, tempo de pena e estado de saúde
Cuba diz ter libertado mais de 2 mil presos como 'gesto humanitário' durante a Semana Santa
Medida leva em conta critérios como conduta, tempo de pena e estado de saúde
Nasa divulga imagens da Terra feitas da missão Artemis II
Capitão Reid Wiseman capturou visão do planeta a bordo da cabine da nave Órion
Líderes da França e Coreia do Sul dizem que trabalharão juntos para reabrir o Estreito de Ormuz
Presidentes não deram detalhes sobre como pretendem conseguir o feito, mas Macron já tinha manifestado ser contra operação militar
Papa pede fim da guerra no Oriente Médio antes da Páscoa
Pontífice pediu que os líderes mundiais busquem o diálogo para que 'a paz possa reinar em nossos corações'
Netanyahu diz que Israel e EUA manterão esforços para isolar regime iraniano
Utilizando simbolismo da Páscoa judaica, primeiro-ministro afirma que cinco 'pragas' finais atingiram o país persa
Paris suspende 31 monitores escolares por supostos abusos sexuais
Profissionais são responsáveis por cuidar de crianças após as aulas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.