Ataques deixaram ao menos dez feridos - Reprodução / X

Ataques deixaram ao menos dez feridosReprodução / X

Publicado 22/07/2026 09:53

A highly successful night for Ukrainian Armed Forces operations to destroy Russia's logistics archipelago, taking out two massive facilities owned by WildBerries in southern Russia.



The two facilities in Krasnodar and Nevinnomyssk, Stavropol Krai were the company's 4th and 6th… pic.twitter.com/zwrpsgSX1H — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 22, 2026

A diretora e cofundadora da Wildberries, Tatyana Kim, informou que os dois centros foram atingidos e lamentou o ataque em uma publicação no Telegram. "Não há palavras para descrever todos os sentimentos e emoções causados pelos ataques contra pessoas comuns, contra nossos funcionários, contra todos nós que estamos simplesmente fazendo nosso trabalho", escreveu.O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, afirmou que os locais atingidos funcionavam como centros logísticos envolvidos no fornecimento de componentes para drones e outros equipamentos destinados às forças russas. O Kremlin, por sua vez, negou que a Wildberries participe do abastecimento militar.O governador da região, Veniamin Kondratiev, informou que dez pessoas ficaram feridas no ataque e que mais de 100 bombeiros, com apoio de um helicóptero, atuaram no combate às chamas.Os ataques ampliam a estratégia de Kiev de atingir alvos em território russo para enfraquecer a logística ligada ao esforço de guerra de Moscou. A Ucrânia afirma que mira empresas e infraestrutura que dão suporte às forças russas, enquanto a Rússia acusa o país vizinho de atacar instalações civis. Moscou também realiza ataques frequentes contra centros logísticos, o sistema energético e a rede elétrica da Ucrânia.No último sábado, 18, outro ataque ucraniano contra um centro da Wildberries matou oito funcionários, provocou incêndios e interrompeu as operações da empresa.A extensão dos danos causados pelos novos bombardeios ainda não foi divulgada. Diante da sequência de ataques, a Associação Russa de Empresas de Comércio Eletrônico (AUREK) informou que solicitou ao governo o adiamento, por seis meses, do pagamento de impostos para empresas afetadas.Frequentemente comparada à Amazon, a Wildberries é uma das maiores empregadoras da Rússia e líder do comércio eletrônico no país. As preocupações de que outras plataformas também possam se tornar alvo dos ataques pressionaram o mercado financeiro: as ações da concorrente Ozon recuaram cerca de 4% na Bolsa de Moscou nesta quarta-feira.Segundo a Associação de Empresas de Comércio Eletrônico, as vendas online na Rússia cresceram 28% em 2025 e alcançaram 11,5 trilhões de rublos (cerca de US$ 147 bilhões). De acordo com o vice-primeiro-ministro Alexander Novak, as plataformas digitais respondem atualmente por aproximadamente 8,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.