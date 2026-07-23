Um bombeiro morreu na região da Sicília, na Itália - Reprodução / X

Um bombeiro morreu na região da Sicília, na ItáliaReprodução / X

Publicado 23/07/2026 07:34

ITALIA | Un peligroso incendio forestal amenaza desde hace varias horas a Bivona, en la provincia de Agrigento, región de Sicilia, mientras los bomberos continúan luchando para contener el avance de las llamas. pic.twitter.com/jQUhjQbK5a — Virales del Mundo (@Viral3sDelMundo) July 22, 2026

Em meio a temperaturas acima de 40º C, ventos quentes alimentam as chamas na ilha italiana da Sicília, onde o fogo se espalha há vários dias. Cerca de 6 mil bombeiros, guardas florestais e agentes da Defesa Civil foram mobilizados para combater o fogo com a ajuda de aviões-tanque, informou o presidente regional, Renato Schifani, que detalhou que ainda há 50 focos ativos.



O ministro do Interior italiano, Matteo Piantedosi, anunciou a morte de um bombeiro enquanto lutava contra as chamas no centro da ilha.



Um porta-voz da Defesa Civil italiana consultado pela reportagem alertou que a situação na Sicília é "grave" e que os incêndios "são favorecidos pelas temperaturas extremamente altas" e por "um solo muito seco", consequência da falta de chuvas.



Também foram registrados mais de 160 focos na vizinha Calábria, que, segundo o chefe da Defesa Civil, foram provocados por "indivíduos mal-intencionados" que, entre outras coisas, amarraram trapos embebidos em líquido inflamável ao rabo de gatos de rua para espalhá-los.



Milhares de turistas evacuados na França Em meio a temperaturas acima de 40º C, ventos quentes alimentam as chamas na ilha italiana da Sicília, onde o fogo se espalha há vários dias. Cerca de 6 mil bombeiros, guardas florestais e agentes da Defesa Civil foram mobilizados para combater o fogo com a ajuda de aviões-tanque, informou o presidente regional, Renato Schifani, que detalhou que ainda há 50 focos ativos.O ministro do Interior italiano, Matteo Piantedosi, anunciou a morte de um bombeiro enquanto lutava contra as chamas no centro da ilha.Um porta-voz da Defesa Civil italiana consultado pela reportagem alertou que a situação na Sicília é "grave" e que os incêndios "são favorecidos pelas temperaturas extremamente altas" e por "um solo muito seco", consequência da falta de chuvas.Também foram registrados mais de 160 focos na vizinha Calábria, que, segundo o chefe da Defesa Civil, foram provocados por "indivíduos mal-intencionados" que, entre outras coisas, amarraram trapos embebidos em líquido inflamável ao rabo de gatos de rua para espalhá-los.

Mais de 10 mil turistas foram evacuados de áreas de acampamento e outros alojamentos de férias no sudoeste da França nesta quinta-feira, devido a um incêndio que devasta um bosque de pinheiros à beira-mar.



O incêndio em Le Porge, próximo à cidade de Bordeaux, devastou 2,4 mil hectares desde quarta-feira (22), informaram as autoridades.



Ao todo, quase 12 mil pessoas — entre turistas e centenas de moradores das localidades próximas ao bosque — foram obrigadas a abandonar a área durante a noite, acrescentaram.



Espanhóis voltam para casa

A maioria dos moradores evacuados na noite de quarta-feira, após o início de um incêndio a cerca de 70 quilômetros ao sudoeste de Madri, pode retornar às suas casas, anunciaram nesta quinta-feira os serviços de emergência espanhóis.



"Todos os moradores evacuados já podem regressar às suas residências, exceto os residentes do condomínio El Encinar del Alberche (Villa del Prado)", indicaram no X.