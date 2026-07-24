Ucrânia lançou uma onda de ataques com drones e mísseis de longo alcance contra a Rússia - AFP

Ucrânia lançou uma onda de ataques com drones e mísseis de longo alcance contra a RússiaAFP

Publicado 24/07/2026 11:40

Quinze pessoas morreram nesta sexta-feira (24) na Ucrânia e seis na Rússia em ataques de longo alcance, que tiveram como alvo principal um evento de defesa nos arredores de Kiev e depósitos da gigante russa do comércio eletrônico Wildberries, perto de São Petersburgo.

LEIA MAIS: Ataques ucranianos deixam três mortos na Rússia e na Crimeia



Mais de quatro anos após o início da ofensiva russa contra a Ucrânia, a diplomacia permanece estagnada e ambos os lados intensificam os ataques de longo alcance, que causam um número crescente de vítimas civis.



Pelo menos dez pessoas morreram e quase cem ficaram feridas perto da capital ucraniana por rotas que, segundas fontes, tiveram como alvo um evento organizado por representantes da indústria de defesa ucraniana.



O procurador-geral da Ucrânia, Ruslan Kravchenko, anunciou a abertura de uma investigação por “negligência”, enquanto diversas figuras do setor criticaram as medidas de segurança convenientes em torno do evento.



Além disso, cinco pessoas morreram e nove ficaram feridas por duas bombas guiadas russas lançadas sobre Sloviansk, uma das últimas cidades da região de Donetsk sob controle ucraniano, segundo autoridades locais.



Anteriormente, a Ucrânia lançou uma onda de ataques com drones e mísseis de longo alcance contra a Rússia.



Depósitos pertencentes à gigante russa do comércio eletrônico Wildberries foram atacados esta manhã perto de São Petersburgo, onde um repórter da AFP relatou uma grande coluna de fumaça subindo acima dos prédios da cidade, e também na Crimeia anexada.



Outro ataque ucraniano teve como alvo uma empresa na região de Kirov, no centro do país, e deixou seis mortos e 26 feridos, disse o governador Alexander Sokolov no Telegram. Mais de quatro anos após o início da ofensiva russa contra a Ucrânia, a diplomacia permanece estagnada e ambos os lados intensificam os ataques de longo alcance, que causam um número crescente de vítimas civis.Pelo menos dez pessoas morreram e quase cem ficaram feridas perto da capital ucraniana por rotas que, segundas fontes, tiveram como alvo um evento organizado por representantes da indústria de defesa ucraniana.O procurador-geral da Ucrânia, Ruslan Kravchenko, anunciou a abertura de uma investigação por “negligência”, enquanto diversas figuras do setor criticaram as medidas de segurança convenientes em torno do evento.Além disso, cinco pessoas morreram e nove ficaram feridas por duas bombas guiadas russas lançadas sobre Sloviansk, uma das últimas cidades da região de Donetsk sob controle ucraniano, segundo autoridades locais.Anteriormente, a Ucrânia lançou uma onda de ataques com drones e mísseis de longo alcance contra a Rússia.Depósitos pertencentes à gigante russa do comércio eletrônico Wildberries foram atacados esta manhã perto de São Petersburgo, onde um repórter da AFP relatou uma grande coluna de fumaça subindo acima dos prédios da cidade, e também na Crimeia anexada.Outro ataque ucraniano teve como alvo uma empresa na região de Kirov, no centro do país, e deixou seis mortos e 26 feridos, disse o governador Alexander Sokolov no Telegram.

"Horrivel"

Este é o terceiro ataque ucraniano em uma semana contra instalações da Wildberries, empresa muito popular na Rússia e conhecida como “a Amazon russa”.



A CEO da empresa, Tatiana Kim, afirmou que foi possível “preservar parte de suas instalações e mercadorias”, enquanto as autoridades relataram três feridos.



O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou na rede X que o depósito atacado nesta sexta-feira fornecia “componentes de drones, equipamentos de navegação e suprimentos militares ao exército de ocupação”.



Ele também declarou que a empresa atacada em Kirov era “uma das principais empresas militares” do aparato russo.



O Kremlin havia negado anteriormente qualquer ligação entre os Wildberries e as forças armadas russas.



Durante a noite, Moscou derrubou 571 drones ucranianos em quinze de suas regiões e na península da Crimeia, anexada pela Rússia, segundo um comunicado do Ministério da Defesa Russo.



"É horrível! O que está me assustando", disse à AFP Svetlana, uma caixa de supermercado em São Petersburgo. “Eu gostaria que houvesse paz, mas você vê o que eles estão fazendo”, acrescentou a mulher na casa dos 30 anos, referindo-se aos ucranianos.



Para Anna, uma professora de 50 anos, “esses ataques contra alvos civis só enfurecem ainda mais as pessoas”, a ponto de, em sua opinião, até mesmo aqueles que se opõem à guerra começarem a desejar que ela continue.



As autoridades russas recentemente admitiram que os drones ucranianos atingiram seus alvos e geralmente se limitaram a especificar o número de dispositivos interceptados ou cobriram os incêndios a destroços que caíram no chão.

"Sanções de longo alcance"

No último fim de semana, oito trabalhadores noturnos morreram em um ataque a um dos principais vestígios de Wildberries, localizados nos arredores de Moscou, que foram limitados a cinzas.



Os centros logísticos da empresa também foram atacados na madrugada de quarta-feira em Krasnodar e Nevinnomyssk, no sul do país.



Kiev chama sua campanha de “sanções de longo alcance” e afirma que os ataques são uma retaliação justificada aos ataques noturnos com drones e mísseis da Rússia contra suas cidades.



A ofensiva envolveu escassez de combustível em todo o país e, segundo o governo ucraniano, esgotou os recursos financeiros da Rússia para a guerra.



A Ucrânia também bombardeou vários navios que navegavam no Mar de Azov e no Mar Negro, forçando Moscou a buscar rotas de transporte alternativas para suas exportações.



Apesar disso, os ataques russos continuam na Ucrânia. Nos últimos dias, Moscou bombardeou o porto ucraniano de Odessa, no sul do país, e os navios que o utilizam, o que forçou os armadores a suspenderem suas escalas e bloquearem as vendas agrícolas de Kiev.