Governador acusou a Ucrânia de atacar 'deliberadamente' a população civil - AFP

Governador acusou a Ucrânia de atacar 'deliberadamente' a população civilAFP

Publicado 25/07/2026 09:56

Um ataque ucraniano a uma cidade ocupada pela Rússia no sul da Ucrânia deixou oito mortos, incluindo duas crianças, informou neste sábado (25) o governador nomeado pelo Kremlin para a parte da região de Zaporizhzhia controlada por Moscou.

As autoridades de ocupação declararam que o ataque atingiu uma cidade costeira no Mar de Azov.

Yevgeny Balitsky disse que "acampamentos turísticos" na cidade de Kyrylivka foram atingidos durante a noite. "Há vítimas fatais: oito pessoas, incluindo duas crianças", acrescentou.

Ele afirmou ainda que outras 14 pessoas, incluindo três crianças, ficaram feridas e que as operações de resgate estavam em andamento.

O governador acusou a Ucrânia de atacar "deliberadamente" a população civil.

A cidade caiu sob o controle das forças russas durante os primeiros dias de sua ofensiva de 2022.

Nos últimos meses, houve um aumento no número de vítimas civis na guerra entre Rússia e Ucrânia, à medida que ambos os lados intensificam seus ataques.