Governador acusou a Ucrânia de atacar 'deliberadamente' a população civilAFP
Ataque ucraniano em cidade ocupada pela Rússia deixa oito mortos
Governador afirma que ofensiva atingiu acampamentos turísticos
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UE amplia sanções contra seis acusados de violações no Irã
Medidas incluem congelamento de bens e restrições de entrada no bloco
Ataques entre Rússia e Ucrânia deixam 21 mortos
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Afogamentos na França deixam 274 mortos desde início de maio
Maioria das mortes ocorreu durante ondas de calor que atingiram o país nos últimos dois meses
UE acusa TikTok de falhar na proteção de menores
Bruxelas afirma que perfis de jovens podem ficar vulneráveis a contatos indesejados e comportamentos predatórios
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Na faixa de 10%, também são mencionados países latino-americanos como Argentina, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México e Trindade e Tobago
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