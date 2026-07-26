Díaz-Canel fez declaração durante evento em comemoração ao Dia da Rebelião Nacional - AFP

Díaz-Canel fez declaração durante evento em comemoração ao Dia da Rebelião NacionalAFP

Publicado 26/07/2026 11:01

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusou os Estados Unidos, neste domingo (26), de tentar "tomar o país" por meio do que chamou de uma "política genocida".