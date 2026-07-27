O Irã não está em negociações com os Estados Unidos neste momento sobre a guerra no Oriente Médio, apesar da recente interrupção dos combates entre os dois países, informou nesta segunda-feira (27) o Ministério das Relações Exteriores iraniano. LEIA MAIS: Trump dá 'espaço' à via diplomática com o Irã, diz embaixador na ONU\\"No momento, não estamos envolvidos em nenhuma negociação com os Estados Unidos\\", disse o porta-voz do ministério, Esmaeil Baqaei, em uma entrevista coletiva semanal. Ele também negou que Teerã tenha solicitado a abertura de um diálogo.
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