Esmaeil Baqaei rejeita informações de que tenha solicitado retomada do diálogo após recente trégua - AFP

Esmaeil Baqaei rejeita informações de que tenha solicitado retomada do diálogo após recente tréguaAFP

Publicado 27/07/2026 07:28 | Atualizado 27/07/2026 09:18

O Irã não está em negociações com os Estados Unidos neste momento sobre a guerra no Oriente Médio, apesar da recente interrupção dos combates entre os dois países , informou nesta segunda-feira (27) o Ministério das Relações Exteriores iraniano.