China acusou empresas americanas de inteligência artificial - Arte

China acusou empresas americanas de inteligência artificialArte

Publicado 27/07/2026 09:10 | Atualizado 27/07/2026 09:23

"Há registros de que muitas empresas americanas de inteligência artificial 'destilaram' modelos chineses durante seus processos de pesquisa, desenvolvimento e treinamento", afirmou o Ministério do Comércio chinês em um comunicado.A destilação é um método de aprendizado de máquina que consiste em extrair conhecimentos de um modelo avançado, conhecido como mestre, para treinar outro mais compacto e mais rápido, que precisará de menos recursos para funcionar.