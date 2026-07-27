Polícia prendeu suspeito e investiga a troca de tiros - AFP

Polícia prendeu suspeito e investiga a troca de tirosAFP

Publicado 27/07/2026 07:47 | Atualizado 27/07/2026 09:13

Um tiroteio perto do emblemático Space Needle de Seattle deixou três mortos e pelo menos quatro feridos no domingo, incluindo uma criança, informaram as forças de segurança.



A polícia local anunciou a detenção de um suspeito e procura outra pessoa após o incidente ocorrido durante o festival gastronômico "Bite of Seattle", em uma popular área turística da cidade do noroeste dos Estados Unidos, conhecida pelo Space Needle, uma torre de observações construída para a Exposição Mundial de 1962.