Durigan comentou as críticas de Milei ao governo brasileiro - Agência Brasil

Durigan comentou as críticas de Milei ao governo brasileiroAgência Brasil

Publicado 27/07/2026 09:45

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Milei, durante convenção do Partido Liberal, em São Paulo, no sábado, 25, chamou Lula de "presidiário" e Moraes de "lixo careca". Também disse confiar em Flávio Bolsonaro (PL) para "conseguir parar a escória socialista". O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, para consultas após os ataques feitos pelo presidente argentino.



"O palhaço do presidente da Argentina falou do Brasil quando o risco-país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação é muito mais alta", declarou Durigan Ele também reforçou os indicadores positivos da economia brasileira: "O Brasil está com mínima de desemprego, mínima de inflação, recorde em balança comercial e safra recorde", afirmou Durigan comentou ainda que o risco-país, no Brasil, está na minha histórica.



Sobre a crise diplomática com a Argentina, não há um prazo para o retorno do embaixador do Brasil na Argentina ao país vizinho. O ato de chamá-lo de volta ao Brasil para reuniões serve como um recado diplomático de forte descontentamento. Milei, durante convenção do Partido Liberal, em São Paulo, no sábado, 25, chamou Lula de "presidiário" e Moraes de "lixo careca". Também disse confiar em Flávio Bolsonaro (PL) para "conseguir parar a escória socialista". O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, para consultas após os ataques feitos pelo presidente argentino."O palhaço do presidente da Argentina falou do Brasil quando o risco-país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação é muito mais alta", declarou Durigan Ele também reforçou os indicadores positivos da economia brasileira: "O Brasil está com mínima de desemprego, mínima de inflação, recorde em balança comercial e safra recorde", afirmou Durigan comentou ainda que o risco-país, no Brasil, está na minha histórica.Sobre a crise diplomática com a Argentina, não há um prazo para o retorno do embaixador do Brasil na Argentina ao país vizinho. O ato de chamá-lo de volta ao Brasil para reuniões serve como um recado diplomático de forte descontentamento.

"BRB tem boas carteiras, mas passou R$ 12 bi ao Master e recebeu guardanapos"



Durigan afirmou que o Banco de Brasília (BRB) pagou R$ 12 bilhões ao Master em troca de "guardanapos". "O tema do BRB começa com crime. O BRB tem boas operações, tem boas carteiras, mas ele basicamente passou 12 bilhões (de reais) para o Master e recebeu o guardanapo de volta, recebeu um papel que não valia nada", afirmou, em entrevista.



Ele voltou a dizer que o governo federal não tem nada a ver com o BRB, cujo o principal acionista é o Governo do Distrito Federal.



Durigan disse que, em reunião no Supremo Tribunal Federal (STF), o Banco Central afirmou que o BRB não causa risco sistêmico ao País caso seja liquidado. O BRB tenta convencer os bancos privados que sua situação é viável com uma operação de crédito garantida com os fundos Constitucionais do DF.



"O que agora está acontecendo é que o BRB está mostrando para o sistema financeiro privado, para o FGC, para os bancos, qual é o caminho de saída. E os bancos estão se convencendo, ou não, de que o BRB tem um plano consistente para receber essa ajuda e se transformar em uma instituição que siga com seriedade", completou.