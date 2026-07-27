Segundo a UNAIDS, novas infecções aumentaram em 21 paísesReprodução
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Para especialistas, ainda é muito cedo para mensurar plenamente as consequências dos cortes
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