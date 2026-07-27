Nunes Marques quer deixar os dados no site do TSE à disposição de qualquer pessoa interessada - Reprodução: redes sociais

Nunes Marques quer deixar os dados no site do TSE à disposição de qualquer pessoa interessadaReprodução: redes sociais

Publicado 27/07/2026 17:53

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marque s, planeja exigir mais transparência dos institutos de pesquisas eleitorais neste ano. A ideia é aperfeiçoar o formulário de registro das enquetes para que o público tenha acesso a informações mais detalhadas - dentre elas, quem financiou a pesquisa, os locais onde ela foi aplicada e a faixa etária dos entrevistados.

Nunes Marques quer deixar os dados no site do TSE à disposição de qualquer pessoa interessada. Hoje, esses dados são públicos, mas só são revelados se houver solicitação específica ao tribunal.

Também deve ser exigido dos institutos a data em que eles realizaram a primeira pesquisa eleitoral. Isso porque, segundo fontes do tribunal, algumas empresas não têm experiência em pesquisas e atuam mediante contratações pontuais. Esses institutos funcionariam apenas durante as campanhas e fechariam as portas depois das eleições.

Antes disso, porém, o TSE deve julgar em plenário as regras para pesquisas eleitorais neste ano. O caso foi motivado pela decisão de Nunes Marques de suspender a divulgação de um levantamento que mostrou Flávio Bolsonaro em queda na corrida para o Palácio do Planalto. Segundo o ministro, o uso de recursos audiovisuais induziram a resposta dos eleitores.

No plenário, os ministros devem julgar se recursos audiovisuais são permitidos ou não nas pesquisas, e de que forma podem ser usados. A ideia é que vídeos e áudios sejam liberados, desde que mostrados aos entrevistados após a pesquisa espontânea.

Na próxima segunda-feira, 3, quando forem retomadas as atividades do TSE, Nunes Marques deve chamar os ministros para uma conversa sobre o tema. Em julho, institutos de pesquisa foram ouvidos pelo tribunal sobre a forma como atuam. O processo deve ser discutido em plenário a partir da segunda semana de agosto.