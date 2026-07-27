Câmera gravou o momento em que o carro bateu na mureta de contenção - Reprodução / X

Câmera gravou o momento em que o carro bateu na mureta de contençãoReprodução / X

Publicado 27/07/2026 15:00

Um carro atingiu a cabine e derrubou parte do teto de uma praça de pedágio, neste domingo, 26, na rodovia Governador Adhemar de Barros Filho (SP-340), em Campinas, interior de São Paulo. O motorista foi socorrido com ferimentos graves, mas não resistiu. Outras 7 pessoas sofreram ferimentos leves, segundo a concessionária Renovias.

Mais uma tragédia que levanta um debate importante sobre segurança nas praças de pedágio. Um motorista de apenas 24 anos perdeu a vida após colidir em alta velocidade contra a estrutura de uma cabine na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340). Com a força do… pic.twitter.com/kz2AW1m2AB — Jani_Valverde (@JaniSoares3) July 27, 2026



Uma câmera gravou o momento em que o carro bateu na mureta de contenção e praticamente decolou, ao atingindo a pilastra de contenção da cobertura, que desabou.



Conforme a concessionária, o Centro de Controle Operacional foi acionado às 09h50 de domingo para atender uma ocorrência envolvendo um veículo de passeio que colidiu com a estrutura da praça de pedágio no km 123,5, sentido norte da SP-340. Após a colisão, o automóvel capotou.



Com o choque, parte das telhas da praça caiu na pista. Outros dois veículos foram atingidos e seus ocupantes sofreram ferimentos. Equipes de Operações e Resgate da concessionária foram mobilizadas para atendimento. Foram registradas 11 envolvidos na ocorrência, mas não se feriram. Três pessoas tiveram ferimentos leves e uma vítima ficou em estado grave, segundo a Renovias. Uma câmera gravou o momento em que o carro bateu na mureta de contenção e praticamente decolou, ao atingindo a pilastra de contenção da cobertura, que desabou.Conforme a concessionária, o Centro de Controle Operacional foi acionado às 09h50 de domingo para atender uma ocorrência envolvendo um veículo de passeio que colidiu com a estrutura da praça de pedágio no km 123,5, sentido norte da SP-340. Após a colisão, o automóvel capotou.Com o choque, parte das telhas da praça caiu na pista. Outros dois veículos foram atingidos e seus ocupantes sofreram ferimentos. Equipes de Operações e Resgate da concessionária foram mobilizadas para atendimento. Foram registradas 11 envolvidos na ocorrência, mas não se feriram. Três pessoas tiveram ferimentos leves e uma vítima ficou em estado grave, segundo a Renovias.