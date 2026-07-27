Câmera gravou o momento em que o carro bateu na mureta de contençãoReprodução / X
Mais uma tragédia que levanta um debate importante sobre segurança nas praças de pedágio. Um motorista de apenas 24 anos perdeu a vida após colidir em alta velocidade contra a estrutura de uma cabine na Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340). Com a força do… pic.twitter.com/kz2AW1m2AB— Jani_Valverde (@JaniSoares3) July 27, 2026
Uma câmera gravou o momento em que o carro bateu na mureta de contenção e praticamente decolou, ao atingindo a pilastra de contenção da cobertura, que desabou.
Conforme a concessionária, o Centro de Controle Operacional foi acionado às 09h50 de domingo para atender uma ocorrência envolvendo um veículo de passeio que colidiu com a estrutura da praça de pedágio no km 123,5, sentido norte da SP-340. Após a colisão, o automóvel capotou.
Com o choque, parte das telhas da praça caiu na pista. Outros dois veículos foram atingidos e seus ocupantes sofreram ferimentos. Equipes de Operações e Resgate da concessionária foram mobilizadas para atendimento. Foram registradas 11 envolvidos na ocorrência, mas não se feriram. Três pessoas tiveram ferimentos leves e uma vítima ficou em estado grave, segundo a Renovias.
A pessoa que se feriu gravemente é o motorista do carro que atingiu o pedágio, de 24 anos. Ele foi levado para um hospital de Jaguariúna, mas não resistiu.
Nesta segunda-feira, 27, três cabines manuais estão abertas para atendimento no sentido norte (interior) e outras oito no sentido sul (São Paulo). Segundo a concessionária, as equipes trabalham no local para a remoção dos materiais.
"Não há bloqueio de faixas e congestionamento. A estrutura será analisada para avaliar as condições e definir os próximos passos em relação à reconstrução do espaço danificado", informou a Renovias.
Já a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) informou que o acidente será apurado em inquérito policial pelo 4.o Distrito Policial de Campinas.
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