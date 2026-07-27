Sete presos fugiram da unidade prisional - Reprodução / Google Street View

Sete presos fugiram da unidade prisional Reprodução / Google Street View

Publicado 27/07/2026 11:11

Sete presos fugiram, na madrugada desta segunda-feira (27), do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) Gameleira, em Belo Horizonte. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), três fugitivos já foram recapturados, e as buscas pelos demais continuam.

De acordo com informações preliminares, a fuga ocorreu por volta das 2h. Os detentos abriram um buraco na cela e conseguiram escapar pelos fundos da unidade prisional. A Sejusp informou que foi instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias da fuga.

Os quatro detentos que ainda estão foragidos foram identificados como Luiz Fernando Freitas Pereira, de 20 anos; Saymon Patric Gomes Silva, de 23; Bruno Gustavo Gomes da Paixão, de 33; e Leonardo da Silva, de 24 anos.