Lula e Janja recepcionaram o presidente da Coreia do Sul Lee Jae-Myung e sua mulhe rKim Hea Kyung nesta segunda-feiraRedes sociais / Reprodução
Lula é questionado sobre Javier Milei e responde: 'Quem é esse cara?'
Presidente argentino dirigiu uma série de ofensas a Lula no último sábado
Lula é questionado sobre Javier Milei e responde: 'Quem é esse cara?'
Presidente argentino dirigiu uma série de ofensas a Lula no último sábado
Nunes Marques quer mais transparência em pesquisas eleitorais
Ministro defende aperfeiçoar o formulário de registro das enquetes para que o público tenha acesso a informações mais detalhadas
Previdência descarta reforma para elevar idade de aposentadoria
Ministro Wolney Queiroz discorda de analistas que apontam a necessidade de uma nova remodelação do seguro público brasileiro
Milei em evento do PL tem efeito negativo para Flávio, diz pesquisa
Durante a convenção, o presidente argentino atacou Lula, ao qual chamou de 'presidiário' e 'ladrão'
Prazo para partidos explicarem dirigentes em emendas acaba nesta semana
Apenas seis das 21 siglas apresentaram resposta até o último sábado (25)
MDB decide não entrar na corrida presidencial
Partido não apoiará nenhum candidato; foco será nas alianças estaduais