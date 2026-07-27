Lula e Janja recepcionaram o presidente da Coreia do Sul Lee Jae-Myung e sua mulhe rKim Hea Kyung nesta segunda-feira - Redes sociais / Reprodução

Lula e Janja recepcionaram o presidente da Coreia do Sul Lee Jae-Myung e sua mulhe rKim Hea Kyung nesta segunda-feiraRedes sociais / Reprodução

Publicado 27/07/2026 18:11