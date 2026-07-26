Durante evento, Milei endossou coro popular que pedia a prisão do presidente da República Reprodução / Youtube
Brasil convoca embaixador na Argentina por 'ofensas' de Milei
Sem menção direta, presidente argentino chamou Lula de 'presidiário' e 'ladrão' e se referiu a Alexandre de Moraes como 'lixo careca'
Ex-ministro do STF Octavio Gallotti morre aos 95 anos
Tribunal lamentou a morte do magistrado e destacou seu rigor técnico, independência de seus julgamentos e a dedicação ao serviço público
Lindbergh aciona PGR contra Flávio por Milei e IA de Bolsonaro
Deputado pede que órgão apure se senador cometeu crime ao convidar Milei para convenção do PL
UP formaliza candidatura de Samara Martins à Presidência
Chapa conta ainda com Raquel Bricio como candidata a vice
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Lula critica tarifaço dos EUA em artigo a jornal americano
Presidente lamentou declaração do secretário de Estado dos EUA e destacou superávit comercial
'Brasil precisa de candidato que não tenha surpresinhas', diz Caiado
Declarações foram feitas na convenção que oficializou ex-governador de Goiás como pré-candidato à Presidência pelo PSD