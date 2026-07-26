Caiado também destacou sua aprovação como governador de Goiás - Reprodução / Redes sociais

Caiado também destacou sua aprovação como governador de GoiásReprodução / Redes sociais

Publicado 26/07/2026 12:28

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) disse neste domingo que o Brasil precisa de um candidato que "não seja um kinder ovo com surpresinhas todo dia" Ele ressaltou que "nunca se envolveu em rachadinha, mensalão, em petrolão, em escândalo do Master, em assalto aos aposentados".

As declarações foram feitas na convenção que oficializou Caiado como pré-candidato à Presidência pelo PSD ao lado do presidente da legenda, Gilberto Kassab.



Caiado também destacou sua aprovação como governador de Goiás e disse que a "marca" da sua candidatura é "comigo bandido não se cria" e "comigo PT não se cria".



O político também disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer "de toda maneira provocar" o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para Caiado, Lula busca um conflito para "desviar" de esclarecimentos que deveria prestar à população. As declarações foram feitas na convenção que oficializou Caiado como pré-candidato à Presidência pelo PSD ao lado do presidente da legenda, Gilberto Kassab.



"O Brasil não aguenta mais quatro anos de uma situação que vem trazendo prejuízos enormes e uma agressão que a cada dia aparece, ou uma briga inútil provocada para alimentar uma campanha à presidência da República", disse Caiado.



Caiado, que é médico, também sustentou que o governo Lula engana a população com um "verdadeiro falso positivo". "Não tem nada de melhoria para a população, nada na segurança, educação, não tem nada nos projetos futuros sobre os desafios da inteligência artificial, nos programas sociais e habitacionais", afirmou.



Em aceno ao eleitorado feminino, o pré-candidato disse que vai tratar com "mão pesada" o tema da segurança das mulheres. "Qual é a ação concreta de apoio à mulher neste momento? Onde se consegue diminuir os crimes? Pelo contrário, o feminicídio aumenta. Vocês vão ver a mão pesada do Caiado para tratar desses assuntos".



Apoio



Caiado agradeceu o apoio dos governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), à sua candidatura à Presidência, oficializada em convenção realizada neste domingo, 26, em São Paulo. Segundo Caiado, os dois estão chegando no evento.



Leite e Ratinho Júnior foram considerados para a pré-candidatura do partido, mas o presidente da legenda, Gilberto Kassab, escolheu Caiado após a desistência de Ratinho, que decidiu permanecer no governo do Paraná.



Em coletiva de imprensa durante a convenção, Caiado enalteceu o presidente do PSD. "Gilberto Kassab é o maior articulador da boa política no País", elogiou.



Críticas ao PL



O pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), fez críticas ao Partido Liberal (PL), que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro. Ele classificou que falas no evento foram apenas "baixaria", sem proposições de projetos para o País.



O ex-governador de Goiás também afirmou que tem trabalhado para que seu partido apoie, no Ceará, a pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao governo do Estado. A declaração foi feita na convenção, realizada neste domingo, 26, que oficializa a pré-candidatura de Caiado.



Ciro ganhou força na disputa ao governo do Ceará após receber o apoio do PL na semana passada. O movimento ocorreu em meio ao racha na família Bolsonaro sobre o apoio do partido na sucessão estadual.



Além disso, Caiado apontou que na Bahia tem apoio de ACM Neto. O candidato à presidência do PSD afirmou que a Bahia e outros estados do Nordeste têm cidades violentas e são "escravizados" por facções criminosas.