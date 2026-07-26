Caiado também destacou sua aprovação como governador de GoiásReprodução / Redes sociais
Caiado também destacou sua aprovação como governador de Goiás e disse que a "marca" da sua candidatura é "comigo bandido não se cria" e "comigo PT não se cria".
O político também disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer "de toda maneira provocar" o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para Caiado, Lula busca um conflito para "desviar" de esclarecimentos que deveria prestar à população. As declarações foram feitas na convenção que oficializou Caiado como pré-candidato à Presidência pelo PSD ao lado do presidente da legenda, Gilberto Kassab.
"O Brasil não aguenta mais quatro anos de uma situação que vem trazendo prejuízos enormes e uma agressão que a cada dia aparece, ou uma briga inútil provocada para alimentar uma campanha à presidência da República", disse Caiado.
Caiado, que é médico, também sustentou que o governo Lula engana a população com um "verdadeiro falso positivo". "Não tem nada de melhoria para a população, nada na segurança, educação, não tem nada nos projetos futuros sobre os desafios da inteligência artificial, nos programas sociais e habitacionais", afirmou.
Em aceno ao eleitorado feminino, o pré-candidato disse que vai tratar com "mão pesada" o tema da segurança das mulheres. "Qual é a ação concreta de apoio à mulher neste momento? Onde se consegue diminuir os crimes? Pelo contrário, o feminicídio aumenta. Vocês vão ver a mão pesada do Caiado para tratar desses assuntos".
Apoio
Caiado agradeceu o apoio dos governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), à sua candidatura à Presidência, oficializada em convenção realizada neste domingo, 26, em São Paulo. Segundo Caiado, os dois estão chegando no evento.
Leite e Ratinho Júnior foram considerados para a pré-candidatura do partido, mas o presidente da legenda, Gilberto Kassab, escolheu Caiado após a desistência de Ratinho, que decidiu permanecer no governo do Paraná.
Em coletiva de imprensa durante a convenção, Caiado enalteceu o presidente do PSD. "Gilberto Kassab é o maior articulador da boa política no País", elogiou.
Críticas ao PL
O pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), fez críticas ao Partido Liberal (PL), que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro. Ele classificou que falas no evento foram apenas "baixaria", sem proposições de projetos para o País.
O ex-governador de Goiás também afirmou que tem trabalhado para que seu partido apoie, no Ceará, a pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao governo do Estado. A declaração foi feita na convenção, realizada neste domingo, 26, que oficializa a pré-candidatura de Caiado.
Ciro ganhou força na disputa ao governo do Ceará após receber o apoio do PL na semana passada. O movimento ocorreu em meio ao racha na família Bolsonaro sobre o apoio do partido na sucessão estadual.
Além disso, Caiado apontou que na Bahia tem apoio de ACM Neto. O candidato à presidência do PSD afirmou que a Bahia e outros estados do Nordeste têm cidades violentas e são "escravizados" por facções criminosas.
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