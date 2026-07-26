O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) criticou a convenção nacional do Partido Liberal (PL), que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Palácio do Planalto. O petista classificou o evento como uma "vergonha alheia" e "completamente fracassado".
“Acabou a convenção nacional do PL. Gente, completamente fracassada. Flávio Bolsonaro isolado, não levou nenhum partido, não mostrou nenhuma aliança, não tem ainda candidato a vice-presidente da República. O único projeto é tirar Jair Bolsonaro da cadeia”, disse o deputado.
Participaram do evento, além de Flávio e sua família, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB) e os pré-candidatos ao Senado pelo PL, André do Prado e Guilherme Derrite. Também marcaram presença o presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto e o coordenador da pré-campanha de Flávio e Senador pelo Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, além de outras lideranças regionais.
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