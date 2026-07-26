No local, os militares encontraram o homem caído em um buraco que estava sendo manilhado - Divulgação / CBMDF

No local, os militares encontraram o homem caído em um buraco que estava sendo manilhadoDivulgação / CBMDF

Publicado 26/07/2026 08:29

Um homem, não identificado, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), neste sábado (25), após cair em um buraco de três metros de profundidade, no Núcleo Rural Aguilhada, região de São Sebastião (DF).