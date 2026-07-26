Um homem, não identificado, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), neste sábado (25), após cair em um buraco de três metros de profundidade, no Núcleo Rural Aguilhada, região de São Sebastião (DF). LEIA MAIS: Mulher é presa ao tentar entrar na Papuda com droga escondida no ânusNo local, os militares encontraram o homem caído em um buraco que estava sendo manilhado. Os agentes utilizaram materiais especializados e técnicas específicas para resgatar a vítima.Ele foi encaminhado a uma unidade hospitalar. Não há informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado de saúde do homem.
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