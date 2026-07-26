Niterói: o deputado federal Lindbergh Farias esteve em Niterói e participou de reunião no Clube Fluminensinho - Reprodução/Internet

Niterói: o deputado federal Lindbergh Farias esteve em Niterói e participou de reunião no Clube FluminensinhoReprodução/Internet

Publicado 26/07/2026 17:02 | Atualizado 26/07/2026 17:04

O código eleitoral proíbe a participação de estrangeiro em atividades partidárias e atos de propaganda. A pena é detenção de até seis meses e pagamento de multa.

O deputado também questiona a apresentação, na convenção, de um vídeo de inteligência artificial (IA) que simula a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Estadão/Broadcast (Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou neste domingo, 26, que o vídeo de Bolsonaro gerado por IA pode render questionamentos judiciais para a campanha de Flávio. Especialistas em direito eleitoral avaliam que a simulação possivelmente viola a proibição de manifestações políticas de Bolsonaro, que está em prisão domiciliar.

"Acabamos de entrar na PGR contra Flávio Bolsonaro pelos vários crimes que ele cometeu ontem na Convenção do PL. Usou Bolsonaro por IA e Milei pediu voto pra ele, o que é proibido por nossa legislação eleitoral. O crime mais grave é o pedido para que Trump e os EUA interfiram nas nossas eleições", escreveu Lindbergh em postagem no X.