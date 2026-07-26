Samara Martins e Raquel Bricio compõem a chapa da Unidade Popular à Presidência da RepúblicaRedes sociais / Reprodução
UP formaliza candidatura de Samara Martins à Presidência
Chapa conta ainda com Raquel Bricio como candidata a vice
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