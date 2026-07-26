Homem foi socorrido pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)Reprodução / Google Street View
O homem foi socorrido pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), com um corte no nariz, dores na lombar e apresentando estado de confusão mental.
Os militares imobilizaram a vítima em uma maca e realizaram a retirada com a ajuda de uma corda. Em seguida, ele foi atendido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
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