Homem foi socorrido pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)Reprodução / Google Street View

A
Alexia Gomes
Um motorista, de 59 anos, perdeu o controle da direção, capotou o carro e desceu 30 metros de ribanceira, na sexta-feira (24), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais.
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O homem foi socorrido pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), com um corte no nariz, dores na lombar e apresentando estado de confusão mental.

Os militares imobilizaram a vítima em uma maca e realizaram a retirada com a ajuda de uma corda. Em seguida, ele foi atendido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).