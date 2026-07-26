Homem foi socorrido pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) - Reprodução / Google Street View

Homem foi socorrido pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)Reprodução / Google Street View

Publicado 26/07/2026 10:22

Um motorista, de 59 anos, perdeu o controle da direção, capotou o carro e desceu 30 metros de ribanceira, na sexta-feira (24), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais.