Queiroz diz que sua função é fazer a 'defesa da proteção social'Lula Marques/Agência Brasil
Morre sobrevivente do acidente com Césio-137 em Goiás
Na época da contaminação, Lucimar das Neves Ferreira tinha 14 anos
ONU teme repique da aids com queda de financiamento no combate ao HIV
Para especialistas, ainda é muito cedo para mensurar plenamente as consequências dos cortes
Saiba como vai funcionar a biometria nas eleições deste ano
Pessoas sem cadastro não podem ser impedidas de votar
Moraes pede explicações após falhas na tornozeleira de Débora do Batom
Determinação foi a pedido da Procuradoria-Geral da República
Zema concorda com fala de Milei sobre Lula e STF, mas critica abordagem
Candidato à Presidência afirmou que a Corte tem 'ministros vendidos' por estarem enriquecendo em razão do cargo e influência
Juiz que emprestou celular a criminosos dentro da cadeia é denunciado
Acusação afirma que ex-magistrado exigiu a entrada de pessoa sem vínculo público em um presídio para atender os detentos