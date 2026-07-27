Débora foi condenada a 14 anos de prisão por participar dos atos golpistas de 2023 STF / Reprodução
Moraes pede explicações após falhas na tornozeleira de Débora do Batom
Determinação foi a pedido da Procuradoria-Geral da República
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Zema concorda com fala de Milei sobre Lula e STF, mas critica abordagem
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Lula é questionado sobre Javier Milei e responde: 'Quem é esse cara?'
Presidente argentino dirigiu uma série de ofensas a Lula no último sábado
Nunes Marques quer mais transparência em pesquisas eleitorais
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Previdência descarta reforma para elevar idade de aposentadoria
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