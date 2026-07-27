Capivara foi encontrada com flecha cravada no corpo - Reprodução / Redes sociais

Capivara foi encontrada com flecha cravada no corpoReprodução / Redes sociais

Publicado 27/07/2026 11:29

Uma capivara morreu após ser atingida por uma flecha em São Paulo, neste domingo (26). O caso aconteceu na represa Guarapiranga, no bairro M'Boi Mirim, na Zona Sul da cidade.

O animal chegou a ser resgatado com vida por equipes da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Segundo a Prefeitura de São Paulo, o bicho passou por atendimento veterinário no Centro de Manejo e Reabilitação de Animais Silvestres, mas não resistiu aos ferimentos.



Ainda de acordo com a administração, a capivara será submetida a exames necroscópicos para determinar a causa da morte.

Equipes da Guarda Municipal fizeram o resgate do animal Reprodução / Redes sociais

Não se sabe quem é o autor da agressão. O DIA entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública (SSP), mas a pasta informou que não há registro da ocorrência. Em nota, a Prefeitura de São Paulo repudiou a violência ao animal e reforçou que a prática é crime.

"A Prefeitura de São Paulo repudia veementemente qualquer ato de violência contra a fauna e reforça que ferir ou matar animais silvestres configura crime ambiental, conforme a Lei 9.605/98", diz o comunicado.

A administração também orientou que, caso encontrem algum animal silvestre ferido ou em situação de risco, moradores da cidade devem acionar a GCM Ambiental, por meio do telefone 153, ou a Divisão da Fauna Silvestre, pelo WhatsApp (11) 95220-0219.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci