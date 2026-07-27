Capivara foi encontrada com flecha cravada no corpoReprodução / Redes sociais
Capivara morre depois de ser atingida por flecha
Animal chegou a ser resgatado, mas não resistiu aos ferimentos
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