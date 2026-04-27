Homem preso por matar uma capivara a chutes em Duque de CaxiasReprodução Polícia Civil
O suspeito foi localizado em Campos Elíseos, distrito de Duque de Caxias, durante uma operação de agentes da 60ª DP (Campos Elíseos) e da 66ª DP (Piabetá).
Segundo as investigações, Romero aparece nas gravações desferindo diversos chutes contra o animal, principalmente na região da cabeça. A capivara não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.
Assim que tiveram acesso às imagens, policiais iniciaram diligências para identificar o agressor. De acordo com a corporação, houve cruzamento de informações, análise de dados e trabalho de campo até a localização do suspeito.
Segundo o delegado Tullio Pelosi, titular da 60ª DP, Romero alegou que teria sido atacado pelo animal. No entanto, as imagens analisadas pelos agentes não são compatíveis com a versão apresentada por Romero.
Nas buscas em um imóvel ligado à mãe do criminoso, policiais também encontraram pássaros silvestres mantidos em gaiolas, sem anilhas de identificação e em situação irregular. Os animais foram resgatados. O homem foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por crime ambiental, incluindo maus-tratos a animal com agravante pela morte. Ele permanecerá preso.
Agressão recente
Em março, outro episódio de violência contra uma capivara já havia causado indignação no Rio, quando um grupo foi flagrado agredindo o animal na Ilha do Governador. Seis homens foram presos e dois adolescentes apreendidos. Nesse caso, a capivara sobreviveu e passa bem.
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