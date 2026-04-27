Homem preso por matar uma capivara a chutes em Duque de Caxias - Reprodução Polícia Civil

Homem preso por matar uma capivara a chutes em Duque de CaxiasReprodução Polícia Civil

Publicado 27/04/2026 16:15

Romero Ferreira Barbosa, de 31 anos, foi preso nesta segunda-feira (27) acusado de espancar e matar uma capivara em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu na noite de sábado (25), foi registrado em vídeo e provocou forte repercussão nas redes sociais pela brutalidade das imagens.



O suspeito foi localizado em Campos Elíseos, distrito de Duque de Caxias, durante uma operação de agentes da 60ª DP (Campos Elíseos) e da 66ª DP (Piabetá).



Segundo as investigações, Romero aparece nas gravações desferindo diversos chutes contra o animal, principalmente na região da cabeça. A capivara não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.



Assim que tiveram acesso às imagens, policiais iniciaram diligências para identificar o agressor. De acordo com a corporação, houve cruzamento de informações, análise de dados e trabalho de campo até a localização do suspeito.



Segundo o delegado Tullio Pelosi, titular da 60ª DP, Romero alegou que teria sido atacado pelo animal. No entanto, as imagens analisadas pelos agentes não são compatíveis com a versão apresentada por Romero.



Nas buscas em um imóvel ligado à mãe do criminoso, policiais também encontraram pássaros silvestres mantidos em gaiolas, sem anilhas de identificação e em situação irregular. Os animais foram resgatados. O homem foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por crime ambiental, incluindo maus-tratos a animal com agravante pela morte. Ele permanecerá preso.