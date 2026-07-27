Segundo a Braskem, as chamas foram provocadas pelo acionamento do flare - Reprodução / Redes sociais

Segundo a Braskem, as chamas foram provocadas pelo acionamento do flareReprodução / Redes sociais

Publicado 27/07/2026 12:09

Moradores de cidades do ABC Paulista e de áreas da capital foram surpreendidos por grandes chamas no Polo Petroquímico de Capuava, em Mauá, na madrugada desta segunda-feira, 27. O clarão, visível a quilômetros de distância, despertou preocupação e repercutiu nas redes sociais.