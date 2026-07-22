Fátima Castro recebeu Carla Paes e o prefeito Frederico e resumiu o dia a dia da instituição em quase quatro décadas - Foto César Ferreira

Fátima Castro recebeu Carla Paes e o prefeito Frederico e resumiu o dia a dia da instituição em quase quatro décadas Foto César Ferreira

Publicado 22/07/2026 19:22 | Atualizado 22/07/2026 19:23

Campos - Única casa de apoio no estado do Rio de Janeiro aberta ao acolhimento, tratamento e assistência a pessoas que vivem com HIV/Aids, a Associação Irmãos da Solidariedade marca 38 anos de ações. Fundada e presidida pela assistente social, pedagoga e ativista Fátima Castro, a unidade tem sede na Rua Santo Antônio, subdistrito de Guarus, em Campos dos Goytacazes.

Mantida por meio de um modelo híbrido de arrecadação – envolvendo recursos públicos, doações da sociedade civil e parcerias com o setor privado – a casa disponibiliza moradia, alimentação e cuidados de saúde. A assistência integral é feita 24 horas por dia, coordenada integralmente por Fátima, que é pessoa de grande destaque no município.

Os 38 anos de atividades ininterruptas foram lembrados nessa terça-feira (21). O prefeito Frederico Paes visitou a instituição, acompanhado da primeira-dama Carla Paes: “A gente tem que reconhecer não só o empenho, como também a dedicação de Fátima Castro, o capricho e, principalmente, o amor que a gente vê a partir do cuidado com as pessoas que mais precisam”, comentou.

“Estou muito feliz de estar conhecendo de perto esse trabalho de 38 anos que continua com o mesmo patamar de carinho, de amor e atenção aos assistidos, aos que mais precisam”, realçou Carla Paes. Fátima Castro avaliou as visitas como atos de sensibilidade, respeito e compromisso: “Sempre digo que ouvir falar da casa é uma coisa, mas conhecê-la de perto é outra”.

A assistente social assinalou que é convivendo com a realidade da instituição que se compreende a dimensão do trabalho realizado há 38 anos: “Trata-se de trabalho de acolher pessoas que vivem com HIV/Aids, a maioria abandonada pela família e pela sociedade, pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social.

COMO AJUDAR - A Casa Irmãos da Solidariedade atende cerca de 140 pessoas no total, divididas em duas modalidades de assistência; sendo 40 de forma permanente na sede, e 100 externamente, recebendo atendimento ambulatorial diário, suporte social e doação de insumos sem morar no local.

Os critérios de acolhimento levam em consideração a vulnerabilidade extrema; diagnóstico de HIV/Aids (ser portador do vírus), com prioridade máxima para quem foi rejeitado pela família. Também é focado em quem vive em situação de rua e de pobreza, sem condições mínimas de manter o tratamento médico por conta própria.

O pioneirismo da iniciativa atrai pacientes de várias outras cidades do estado do Rio, principalmente do norte/noroeste fluminense. As maneiras práticas de ajudar na manutenção da casa são com recursos financeiros, doações de materiais de consumo diário ou doando o tempo. O passo a passo e o QR Code oficial atualizado ficam disponíveis na seção de Apoio da

Associação Irmãos da Solidariedade, no site da instituição.